В Уфе за неделю 4,4 тысячи человек заболели ОРВИ

Сегодня, 25 августа, на оперативном собрании в мэрии Уфы обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в городе. Стало известно, что за одну неделю 4,4 тысячи человек заразились ОРВИ. Четверть из них – дети до 14 лет.
Об этом рассказала замначальника Управления Роспотребнадзора Галина Пермина. Такая эпидемиологическая ситуация вполне традиционна для данного времени года. К тому же, середина августа выдалась дождливой, что также сказалось на распространении респираторной инфекции.
Галина Пермина отметила, что в Башкирию завезена первая партия прививок от гриппа. Вакцинация населения уже началась.