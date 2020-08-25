В Уфе за неделю 4,4 тысячи человек заболели ОРВИ

Сегодня, 25 августа, на оперативном собрании в мэрии Уфы обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в городе. Стало известно, что за одну неделю 4,4 тысячи человек заразились ОРВИ. Четверть из них – дети до 14 лет.

Об этом рассказала замначальника Управления Роспотребнадзора Галина Пермина. Такая эпидемиологическая ситуация вполне традиционна для данного времени года. К тому же, середина августа выдалась дождливой, что также сказалось на распространении респираторной инфекции.