Достроить или вернуть деньги: в Уфе обсудили проблему долгостроев

К 2023 году обманутых дольщиков в республике быть не должно. Такое требование озвучил Радий Хабиров. Какие меры предпринимаются в этом направлении, обсудили на очередном совещании в формате «Стройчас».

По соглашению 2019 года Федеральный фонд защиты прав дольщиков рассмотрел заявки по 16 незавершенным объектам в республике. По 5 домам в селе Иглино подписаны соглашения о завершении строительства. Также достраивать будут 2 дома компании «Регионстройкомплекс» в Уфе.