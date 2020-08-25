Достроить или вернуть деньги: в Уфе обсудили проблему долгостроев

К 2023 году обманутых дольщиков в республике быть не должно. Такое требование озвучил Радий Хабиров. Какие меры предпринимаются в этом направлении, обсудили на очередном совещании в формате «Стройчас».

По соглашению 2019 года Федеральный фонд защиты прав дольщиков рассмотрел заявки по 16  незавершенным объектам в республике. По  5 домам в селе Иглино  подписаны соглашения о завершении строительства. Также достраивать будут 2 дома компании «Регионстройкомплекс» в Уфе.

Дольщики оставшихся девяти объектов, которые начинали возводить компании «Стройиндустрия», «БашЛСТК» и «Ишимбайжилстрой», получат денежное возмещение. В ближайшее время Наблюдательный совет Фонда примет решение ещё по семи объектам.