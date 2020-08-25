Число зараженных коронавирусом превысило 7,6 тысяч человек

Федеральный оперативный штаб представил свежие данные по ситуации с коронваирусом в Башкирии. Так, за минувшие сутки положительный результат на covid-19 пришел 34 пациентам. Общее число зараженных на сегодняшний день составляет 7 601 человек.
С выздоровлением за последние 24 часа выписано 28 человек. Количество пациентов, поборовших болезнь, по состоянию на 25 августа, составляет 6 680.
Новых летальных случаев не зарегистрировано. За все время пандемии от коронавируса скончалось 28 жителей Башкирии.