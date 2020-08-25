В Башкирии полиция накрыла подпольные игровые клубы

Особых условий конспираций в игорных заведениях не существовало, так как организатор обустроил свои точки под видом обычных компьютерных клубов. МВД возбудило уголовные дела о незаконной организации и проведении азартных игр, а также о нарушении авторских и смежных прав. Сейчас 32- и 37-летние жители Туймазов заключены под стражу. Еще троим участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.