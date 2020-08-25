В Башкирии полиция накрыла подпольные игровые клубы

В Башкортостане правоохранители накрыли подпольные игровые клубы. Два заведения функционировали в Октябрьском и одно – в Туймазах.
По предварительным данным, в группу входили 15 человек. Организатор – 37-летний туймазинец. Ранее он уже был судим за грабеж и вымогательство. Мужчина занимался распределением ролей участников преступной группы. В нее входили также администратор, работники кассы, охрана и технический персонал.
Особых условий конспираций в игорных заведениях не существовало, так как организатор обустроил свои точки под видом обычных компьютерных клубов. МВД возбудило уголовные дела о незаконной организации и проведении азартных игр, а также о нарушении авторских и смежных прав. Сейчас 32- и 37-летние жители Туймазов заключены под стражу. Еще троим участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.