300 тысяч жителей Башкирии получили помощь от «Единой России» во время пандемии

Об этом Глава Башкортостана и по совместительству секретарь регионального отделения «Единой России» рассказал во время встречи с  замруководителя Межрегионального координационного совета партии в ПФО Андреем Шевченко.

Радий Хабиров отметил, что в сложной эпидемиологической ситуации партия объединила вокруг себя волонтёров и организовала действенную помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Андрей Шевченко высоко оценил опыт работы регионального отделения «Единой России» в период борьбы с коронавирусом.

Мы считаем, что в это сложное время партии удалось мобилизоваться. Она была с людьми. На базе партии организовали координационный совет волонтерских организаций. Вместе они поддержали почти 300 тысяч человек.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан