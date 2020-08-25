300 тысяч жителей Башкирии получили помощь от «Единой России» во время пандемии

Мы считаем, что в это сложное время партии удалось мобилизоваться. Она была с людьми. На базе партии организовали координационный совет волонтерских организаций. Вместе они поддержали почти 300 тысяч человек.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан