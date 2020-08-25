300 тысяч жителей Башкирии получили помощь от «Единой России» во время пандемии

Об этом Глава Башкортостана и по совместительству секретарь регионального отделения «Единой России» рассказал во время встречи с замруководителя Межрегионального координационного совета партии в ПФО Андреем Шевченко.
Радий Хабиров отметил, что в сложной эпидемиологической ситуации партия объединила вокруг себя волонтёров и организовала действенную помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Андрей Шевченко высоко оценил опыт работы регионального отделения «Единой России» в период борьбы с коронавирусом.