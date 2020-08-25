В Уфе «Арт-Квадрат» открыл самое крупное ивент-пространство

В «Арт-квадрате» открылось ивент-пространство «Площадь». Это самая крупная платформа проекта. Она способна вместить до полутора тысяч человек.
Сегодня здесь прошло первое мероприятие. ГКЗ «Башкортостан» представил танцевально-развлекательную программу «Танцуй как «Дива», пой как «Дельфин». Название дано в честь коллективов, выступивших перед зрителями.
После концерта артисты провели мастер-классы по индийскому танцу и вокалу. Но уже во время выступления к ним присоединились юные танцоры, пытавшиеся повторять движения.