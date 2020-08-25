В России выявили менее 4,7 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по зараженным в России. Суточное количество заболевших оказалось минимальным с конца апреля. Так, было зарегистрировано 4696 пациентов с COVID-19.
Общее количество зараженных в России достигло 966 189 пациентов. Одновременно болеют 169 874. Этот показатель за сутки уменьшился на 2076 человек.
С выздоровлением было выписано 6652 человек (за всё время — 779 747). Количество летальных исходов увеличилось на 120. За всё время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 568 человек.