В России выявили менее 4,7 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по зараженным в России. Суточное количество заболевших оказалось минимальным с конца апреля. Так, было зарегистрировано 4696 пациентов с COVID-19.

Общее количество зараженных в России достигло 966 189 пациентов. Одновременно болеют 169 874. Этот показатель за сутки уменьшился на 2076 человек.