В мэрии Уфы рассказали о жалобах на водителей автобусов

Сегодня, 25 августа, на оперативном собрании в мэрии Уфы обсудили текущую ситуацию с общественным транспортом. Замначальника Управления транспорта и связи Владимир Петров отметил, что пассажиры часто жалуются на поведение водителей автобусов.

Однако больше всего уфимцам не нравится большой интервал движения автобусов – на это пожаловались 28% опрошенных. 14% пожаловались на отсутствие прямых маршрутов и изменение существующей схемы движения. А вот 10% опрошенных пожаловались на поведение водителей, а ещё 9% на их отказ принимать оплату картой «Алга».