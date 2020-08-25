Первый вылет санвертолёта спас жизнь жительнице Башкирии

Санитарный вертолет «Ансат» начал свои вылеты. Первой пациенткой летального аппарата стала 55-летняя жительница Янаула. Ей срочно потребовалась помощь столичных врачей.
В Министерстве здравоохранения РБ рассказали, что 21 августа в стационар республиканского уровня из Янаульской Центральной районной больницы по медицинским показаниям на вертолете была эвакуирована пациентка со сложной почечной патологией единственной почки, отягощенной множеством тяжелых сопутствующих заболеваний. В РКБ имени Г.Г. Куватова женщине срочно провели необходимое обследование и оказали специализированную медицинскую помощь.
Специалисты медицинского ведомства республики пояснили, что новый вертолёт оснащен всем необходимым оборудованием, которое значительно улучшает доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона. Ведь на этом вертолете можно не только в кратчайшие сроки эвакуировать пациента для оказания необходимой специализированной медпомощи, но и осуществить прямо на ходу весь спектр реанимационных мероприятий при острых состояниях любого профиля.
В Башкортостане развитие санитарной авиации осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», согласно Стратегии развития санитарной авиации в республике Башкортостан, подписанной Главой региона Радием Хабировым в 2020 году.
Как поясняет пресс-служба Минздрава РБ, основная цель развития санавиации – это оперативность принятия решений при оказании первичной и экстренной специализированной медицинской помощи населению республики, что и будет являться одним из инструментов снижения смертности. В рамках реализации Стратегии в Башкортостане будут введены в эксплуатацию восемь посадочных вертолетных площадок в непосредственной близости от медицинских организаций в городах Баймак, Белорецк, Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак, Сибай, в сёлах Аскино и Месягутово. Еще шесть площадок разместятся в Уфе - в непосредственной близости от крупнейших медицинских центров.