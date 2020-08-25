Первый вылет санвертолёта спас жизнь жительнице Башкирии

Как поясняет пресс-служба Минздрава РБ, основная цель развития санавиации – это оперативность принятия решений при оказании первичной и экстренной специализированной медицинской помощи населению республики, что и будет являться одним из инструментов снижения смертности. В рамках реализации Стратегии в Башкортостане будут введены в эксплуатацию восемь посадочных вертолетных площадок в непосредственной близости от медицинских организаций в городах Баймак, Белорецк, Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак, Сибай, в сёлах Аскино и Месягутово. Еще шесть площадок разместятся в Уфе - в непосредственной близости от крупнейших медицинских центров.