В Башкирии в перевернувшейся машине пострадали люди

Сегодня, 25 августа, зафиксировано серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел недалеко от деревни Басурмановка на автодороге Мелеуз-Нугуш. Легковой автомобиль с пассажирами опрокинулся в кювет.

Водитель «Хёндай Солярис» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина перевернулась и зажала пассажиров внутри. На место аварии оперативно прибыли команда спасателей, медики и полиция.

Госкомитет РБ по ЧС сообщил о состоянии пассажиров, находящихся внутри автомобиля. Двое из них получили серьёзные травмы и были госпитализированы. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.