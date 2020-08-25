Парень из Башкирии продал корову, чтобы уехать в Москву и попасть на телешоу

Житель Башкирии Сергей Галицков стал участников телешоу "Адская кухня" с Константином Ивлевым.

Участники передачи вот уже 4-ый сезон подряд борются за звание самого лучшего повара. Сейчас 27-летний Сергей работает су-шефом в лучшем отеле российской столицы, однако еще совсем недавно он и представить не мог, что его жизнь сложится таким образом.

Парень жил в небольшом селе под Стерлитамаком, а готовка была лишь его хобби. Видя, как Сергей стремится обучится мастерству кулинарии, родственники продали самую ценную деревенскую "инвестицию" - корову.

Я вырос в многодетной семье, у нас не было отца. Как старший мужчина в семье, я во всем старался помогать маме. Мама меня научила готовить, разные пельмешки, вареники. Заманило все это. Приехать в Москву - моя давняя мечта, но денег на это не было. Сергей Галицков, повар

Помощь пришла с самой неожиданной стороны. Бабушка парня Зоя Алексеевна в итоге, как оказалось, продала свою корову, чтобы внук смог исполнить свою мечту.