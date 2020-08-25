Жители Башкирии могут написать «Диктант Победы»

В Башкортостане «Диктант Победы» проведут на 80 площадках. 13 – в Уфе, а остальные – в муниципальных районах. Впервые местом проведения акции станут Международный аэропорт «Уфа» и Республиканский музей Боевой Славы. Также диктант напишут студенты и школьники республики. Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф.