Жители Башкирии могут написать «Диктант Победы»

Масштабная просветительская акция состоится 3 сентября. Организаторами запланировано более 7,5 тысяч площадок.
Написать диктант можно будет в любом населенном пункте страны, население которого превышает 5 тысяч человек. Организуют площадки и за границей – присоединятся 75 государств.
В Башкортостане «Диктант Победы» проведут на 80 площадках. 13 – в Уфе, а остальные – в муниципальных районах. Впервые местом проведения акции станут Международный аэропорт «Уфа» и Республиканский музей Боевой Славы. Также диктант напишут студенты и школьники республики. Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф.