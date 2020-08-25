Погода на 26 августа в Башкирии: лето вернулось

Жители Башкирии уже забыли, что такое ясная, солнечная погода. На радость всем природа подарит республике тёплый, по-настоящему летний день. В некоторых городах ожидаются небольшие дожди. Сильные ветра – в прошлом. В целом, установится очень даже приятная погода.

Редакция bash.news узнала, что стоит ожидать от природы сегодня.

Погода в Уфе на 26 августа

В Уфе ожидается настоящее тепло и солнце

Утром температура воздуха составит +16 градусов. К 11:00 потеплеет до +21. В 17:00 температура воздуха составит +24 градуса. Весь день будет ясным и солнечным.

Погода в Стерлитамаке на 26 августа

В Стерлитамаке тоже ясно

В 8:00 будет +16. К полудню потеплеет до +21. В районе 14:00 ожидается небольшой дождь, но после него опять выглянет солнце. В 17:00 потеплеет до +24.

Погода в Нефтекамске на 26 августа

В Нефтекамске тоже лето

В 8:00 будет +15 градусов. К полудню потеплеет до +20. Также небольшой дождь ожидается в районе 14:00. К 17:00 будет +23. Будет ясно и солнечно.

Погода в Октябрьском на 26 августа

В Октябрьском нет осадков

Температура в 8:00 составит +15 градусов. К полудню потеплеет до +21. В 17:00 будет +24 градуса. Дождей нет, ветров – тоже.

Погода в Белорецке на 26 августа

В Белорецке чуть ветренее, чем в остальных городах

Утром будет +14. К 11:00 потеплеет до +19. В 17:00 потеплеет до +21. Установится ясная, солнечная погода

Также здесь будет шалить ветер. Максимальная скорость – до 11 метров в секунду

Погода в Кумертау на 26 августа

В Кумертау тепло и дожди