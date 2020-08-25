В Уфе в квартире был найден окровавленный труп

20 августа в Уфе была обнаружена страшная находка. В одной из квартир многоэтажного дома был найден окровавленный труп женщины. Подробности инцидента рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

В квартире совершенно случайно обнаружили труп женщины. Вокруг тела были разбросаны пустыне бутылки из-под алкоголя, а также лежал окровавленный нож. Полиция быстро нашла подозреваемого в зверском преступлении.

Им оказался 50-летний супруг убитой. Мужчина работает оператором на местном производстве. Обвиняемый быстро признался, что во время распития спиртных напитков напал на жену с ножом. Он ударил несчастную в сердце и печень и бросил умирать.