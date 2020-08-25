В Башкирии парень вывез товарища на пустырь и избил до смерти

Оказалось, к смерти несчастного причастен его 28-летний товарищ. В злополучный день молодой человек пришел в дом к подруге, но обнаружил не девушку, а 45-летнего мужчину. Между знакомыми завязалась перепалка, во время которой парень напал на оппонента. Он сильно избил мужчину, посадил в машину, увез на пустырь, а там ещё раз избил несчастного.