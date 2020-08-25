В Башкирии парень вывез товарища на пустырь и избил до смерти

Страшное преступление расследует Следственный комитет Башкирии. 22 августа недалеко от села Сиушка Белебеевского района нашли тело 45-летнего мужчины. На трупе были множественные кровоподтеки и травмы.

Оказалось, к смерти несчастного причастен его 28-летний товарищ. В злополучный день молодой человек пришел в дом к подруге, но обнаружил не девушку, а 45-летнего мужчину. Между знакомыми завязалась перепалка, во время которой парень напал на оппонента. Он сильно избил мужчину, посадил в машину, увез на пустырь, а там ещё раз избил несчастного.

Житель Белебея не смог перенести полученные травмы и скончался. Полиция быстро нашла подозреваемого в преступлении, который признался в содеянном и написал явку с повинной.

В настоящее время следователями назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрошены очевидцы, с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СК по РБ