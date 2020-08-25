В Башкирии ищут пропавшего дезориентированного мужчину

В Салавате ведутся поиски без вести пропавшего 64-летнего горожанина. Юрий Косов не выходит на связь с 5 августа. Последний раз мужчину видели на автозаправке в районе села Зирган.

Приметы: седые волосы, короткая стрижка, рост около 170 см, карие глаза. Юрий был одет в желтую футболку с принтом в виде футбольного мяча и спортивное трико.