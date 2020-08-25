На горе Куштау в Башкирии сотрудники ОМОНа избивали полицейских

Сегодня, 25 августа, состоялась пресс-конференция, которую организовали защитники Куштау. Они рассказали, что у подножия горы омоновцы избивали полицейских. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Свидетели рассказали о провокациях со стороны сотрудников ОМОНа в адрес полицейских. Кроме того, присутствующие просили не трогать сотрудников полиции, однако услышаны они не были.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта на Куштау стало известно о травмировании полицейских, двоим из которых потребовалась госпитализация, а у одного полицейского диагностирована черепно-мозговая травма.

Напомним, в начале августа текущего года жители Башкирии выступили против разработки Куштау Башкирской содовой компанией. Люди препятствовали работам и организовали у подножия горы лагерь, который был разгромлен сотрудниками ЧОПа.

На место инцидента выезжал Радий Хабиров, которому удалось усадить защитников за стол переговоров. В ходе встречи было принято решено придать Куштау статус особо-охраняемой природной территории.