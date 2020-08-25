Радию Хабирову показали первый башкирский электровертолет

Башкирские авиаконструкторы хотят построить полноценный летающий экземпляр электровертолета. Проект уже имеется. Об этом сегодня Радию Хабирову рассказал руководитель опытно-конструкторского бюро «Ротор». Глава республики провел выездное совещание по развитию в регионе сверхлегкой авиации и парашютного спорта. А в рамках промышленного часа в Куюргазинском районе говорили о создании кластера по глубокой переработке газа.

На этом предприятии уже давно для себя решили, что первым делом не только самолёты. Опытно-конструкторское бюро «Ротор» также производит дельталеты и вертолеты. Новая модель находится на стадии производства. Правда, у разработчиков не хватает средств для ее завершения. Свой будущий флагман, который в 2 раза дешевле, да и, как говорят инженеры, маневреннее конкурентов, они показали главе республики.

Поддержку Радий Хабиров обещал оказать и другому предприятию «Южурал-Ойл». Компания специализируется на производстве и ремонте бурового оборудования и подъемных агрегатов. Но вот основными клиентами являются предприятия из других регионов, в том числе «Татнефть». В последнее время из-за пандемии количество заказов резко упало.

Пока дела шли хорошо, мы разработали свои проекты – опыт в этой сфере у нас более 20 лет. Глава республики пригласил нас на «Инвестчас» с нашим проектом и поможет выйти на внутренний рынок. Алексей Пелагеин, главный инженер ПК «Южурал-Ойл»

Постоянным клиентом компании является «Газпром», у которого здесь расположено одно из крупнейших в стране подземных газохранилищ. После осмотра на предприятии провели выездной «Промчас», на котором предложили создать кластер по глубокой переработке газа на базе «Газпром нефтехим Салават». По словам руководства, это позволит получить из недорогого сырья востребованную продукцию. Комплекс могут включить в состав особой экономической зоны «Алга».

Нам показали очень впечатляющие достижения в плане модернизации нашего подземного хранилища газа. Она позволит значительно увеличить объёмы накапливаемого здесь газа. Для республики – это большое подспорье. Я с восхищением смотрю на те решения, которые здесь реализовали. Это современное, устремлённое в будущее предприятие, которое уверенно обеспечивает газовую безопасность Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В текущем году это уже не первая поездка Главы региона по Куюргазинскому району. В январе радий Хабиров побывал в школе деревни Бугульчан, здание находилось в плачевном состоянии. Тогда руководитель республики поручил предусмотреть средства на его модернизацию. Уже в мае началась реконструкция. Правда, выяснилось, что в первоначальной смете не учли работы по благоустройству двора и замене системы вентиляции. Радий Хабиров поручил рассмотреть возможность выделения дополнительных средств. Кроме того, руководитель региона обещал подарить ковер для борьбы и включить учебное заведение в программу «Сельский тренер».

А вот в Кумертау Радий Хабиров ознакомился с планами по реализации программы «Башкирские дворики». Один из местных жителей рассказал, что в этом районе живёт уже больше 30 лет, но их придомовая территория за это время почти не изменилась. Руководитель региона поручил выделить необходимые средства до 2021 года.