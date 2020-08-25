В Башкирии малышей могут не пустить в детский сад

Без справки от педиатра об отсутствии контакта с инфицированными COVID-19 в детские сады пускать не будут. Такой документ родители должны предоставить воспитателю. Об этом сегодня говорили на брифинге Минздрава.
Это связано с мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки в Башкортостане еще 34 жителя заболели COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 7601 человека.
На сегодняшний день в стационарах лечение проходят 65 пациентов. Из них в тяжелом состоянии 7 человек. Самостоятельно дышать не может один – его подключили к аппарату ИВЛ. За сутки из больниц выписано 33 человека. Новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.
Новые меры по нераспространению COVID-19 есть и для школьников. Ученикам в первой четверти будет запрещено отвечать у доски, а продолжительность урока составит 35 минут. Об этом сообщила заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова. В школах будут соблюдать социальную дистанцию. Чтобы не допускать скопление детей, откроют все входные группы. Минимизирует встречи детей в коридоре кабинетная система. Исключение – уроки физкультуры, физики, химии, информатики и технологии. Расписание уроков школы составлено так, чтобы ученики разных классов не пересекались на переменах и в столовой.