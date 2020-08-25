Муж ограбившей банк Луизы Хайруллиной сделал громкое заявление

Сдал назад уже на финише. Сегодня муж Луизы Хайруллиной сделал громкое заявление. На первом судебном разбирательстве в общем порядке Марат Хайруллин после всех признаний стал отрицать, что является организатором громкого ограбления.
Уже без привычной улыбки и даже с грустью в глазах Луиза Хайруллина на своем первом судебном разбирательстве в общем порядке серьезна как никогда ранее, даже сидя в клетке, она сосредоточена лишь на изучении материалов, отвлекаясь только на вопросы судьи.
Возможно, на резкую смену настроения самого известного кассира страны повлияла долгожданная встреча с отцом. В последний раз Луиза с ним виделась еще до побега и объявления семьи в федеральный розыск. Но больше всего, признается Хайруллина, ее терзает будущее дочерей 10 и 13 лет. Ведь срок супружеской паре неизбежен, так как оба уже признались в совершении тяжкого преступления.
По ходу разбирательства своим заявлением Марат Хайруллин будто воткнул любимой нож в спину, заявив, что не согласен идти по делу в роли организатора преступления. Хотя, напомним, по версии следствия, именно по просьбе мужа-игромана Луиза Хайруллина выносила деньги из кассы в течение долгого времени.
Рамиль Муллахметов, отец обвиняемой, сегодня также дал показания суду. Пенсионер рассказал, что навещать Луизу в СИЗО ему никто не запрещал, как ранее об этом сообщали СМИ. Оказалось, отец просто не мог видеть за решеткой свою любимую дочь.
По ходу разбирательства выяснилось, что Марат Хайруллин до ограбления проиграл машину и квартиру, в которой жила семья. А коттедж, где он находится под домашним арестом сейчас, помог возвести тесть. До вынесения приговора остается примерно несколько месяцев, паре грозит до 10 лет лишения свободы.