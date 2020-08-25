Муж ограбившей банк Луизы Хайруллиной сделал громкое заявление

Сдал назад уже на финише. Сегодня муж Луизы Хайруллиной сделал громкое заявление. На первом судебном разбирательстве в общем порядке Марат Хайруллин после всех признаний стал отрицать, что является организатором громкого ограбления.

Уже без привычной улыбки и даже с грустью в глазах Луиза Хайруллина на своем первом судебном разбирательстве в общем порядке серьезна как никогда ранее, даже сидя в клетке, она сосредоточена лишь на изучении материалов, отвлекаясь только на вопросы судьи.

Возможно, на резкую смену настроения самого известного кассира страны повлияла долгожданная встреча с отцом. В последний раз Луиза с ним виделась еще до побега и объявления семьи в федеральный розыск. Но больше всего, признается Хайруллина, ее терзает будущее дочерей 10 и 13 лет. Ведь срок супружеской паре неизбежен, так как оба уже признались в совершении тяжкого преступления.

Переживаю, конечно. Боюсь, что мне дадут большой срок, они останутся без родителей. Мужа посадят, меня посадят. Я не хочу, чтобы они остались одни, без матери, очень переживаю и скучаю. Луиза Хайруллина, обвиняемая

По ходу разбирательства своим заявлением Марат Хайруллин будто воткнул любимой нож в спину, заявив, что не согласен идти по делу в роли организатора преступления. Хотя, напомним, по версии следствия, именно по просьбе мужа-игромана Луиза Хайруллина выносила деньги из кассы в течение долгого времени.

Вину признаю, но прошу не рассматривать меня организатором данного преступления. Марат Хайруллин

Рамиль Муллахметов, отец обвиняемой, сегодня также дал показания суду. Пенсионер рассказал, что навещать Луизу в СИЗО ему никто не запрещал, как ранее об этом сообщали СМИ. Оказалось, отец просто не мог видеть за решеткой свою любимую дочь.

Моя надежда была, доверял ей, да и не только я. Все родственники упали, когда узнали. Она любимицей была. – Скучали? – А как же? Видеться не запрещали, я сам не приходил. Не хотел расстраиваться и ее расстраивать. Рамиль Муллахметов, отец Луизы Хайруллиной