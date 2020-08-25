Правда о набережной Уфы: на что ушли 5 млрд рублей

В Уфе прошёл пресс-тур по набережной, в составе делегации – специалисты, представители целевой программы, журналисты федеральных изданий. Протяжённость объекта почти 5 км. Работы ещё ведутся. После официального открытия на территории появятся стационарные киоски и павильоны, предположительно, в едином стиле.

Скамью, больше похожую на элемент скейт-площадки, мальчики используют для отработки новых трюков. Популярному нынче электросамокату ребята предпочитают простой. Тренируются сами, информацию берут из интернета.

Новая набережная, по словам специалистов, это не только место для отдыха и занятий спортом. Ещё безопасность, в первую очередь для тех, кто живёт рядом. Береговую линию гидротехническими сооружениями укрепляли с учётом ежегодных паводков. Общая стоимость проведённых работ – порядка 5 млрд. Однако по подсчётам экспертов, ущерб от регулярных половодий мог быть почти в 3 раза выше. Из-за карстовых процессов и подземных вод, которые вымывают частицы пород.

Данные денежные средства позволили избежать ущерба порядка 13 млрд рублей и защитить около 1700 жителей города Уфы. Нияз Фазылов, заместитель министра природопользования и экологии РБ

Основные работы планируют завершить до конца года, по окончании – официальное открытие. Набережную благоустроят уже на республиканские и муниципальные средства.

Мы не бросаем этот проект, но в дальнейшем он переходит на региональный баланс. Если будут необходимы допработы или продление, республиканские власти будут следить и содержать в надлежащем состоянии. Ярослав Вольпин, советник директора Центра развития водохозяйственного комплекса Министерства природы России

Что касается наболевшей для многих жителей Уфы темы о ливнёвках, они, по заверению чиновников, на набережной будут.