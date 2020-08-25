В Уфе парапловцы восстанавливают форму после пандемии

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в связи с пандемией, как известно, пока перенесены, но атлеты приступили к восстановлению нужной формы. В эти дни Центр спортивной подготовки Римы Баталовой принимает сильнейших параспортсменов страны. Тренировочные сборы продлятся до 13 сентября.

Пловцам во время паузы из-за пандемии было, наверное, сложнее всего. Тренировками на земле воду не заменишь. Поэтому восстановление будет проходить непросто. Сейчас пловцы паралимпийской сборной страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и, конечно, нашей республики ежедневно восстанавливают необходимые для соревнований кондиции. Среди членов команды – неоднократная чемпионка мира в спорте слепых Анна Крившина и призер чемпионата мира Кирилл Белоусов, восьмикратный сурдолимпийский чемпион Андрей Живаев.

Любой сбор, особенно если сбор в хороших условиях, дает эффект. Здесь бассейн соответствует всем мировым требованиям, потому что не везде бассейны, которые соответствуют мировым требованиям. Подготовка на этих дорожках дает максимальный эффект. Гордимся тем, что у нас есть такое спортсооружение. Игорь Тверяков, старший тренер сборной России по плаванию среди слепых, заслуженный тренер России

Здесь же приступили к восстановлению физической формы и пловцы из спортивной школы номер 18. Ребята занимаются в двух группах. Для них это новый объект. До этого воспитанники плавали в бассейне «Буревестник».

Бассейн такого уровня в республике только один. Всем очень нравится, в основном работаем над восстановлением. Наталья Семенова, тренер по плаванию СШОР №18

По соседству в детском бассейне пока только знакомятся со спортом юные любители воды. Их подготовка проходит в рамках программы «Познай спорт». Ее суть в том, что ребята за несколько занятий попробуют сразу 6 видов: дзюдо, плавание, легкая атлетика, бадминтон, тхэквандо и баскетбол.

Занятия проходят в игровом процессе. Тем, у кого хорошо получается, мы добавляем нагрузку. Детям нравится. Дмитрий Долгошапко, тренер по плаванию центра спортивной подготовки Римы Баталовой