В Уфе банда подростков с ломом унижает детей

Своеобразная детская "ОПГ" обосновалась в спальном районе на севере столицы.

Жители улицы Ушакова в Уфе начали переживать за своих детей. Во дворах на одной из самых крайних улиц города появилась банда подростков. Пока что ребята не сделали ничего, что можно классифицировать как уголовное преступление.

Озлобленные дети лишь пытаются унизить более младших и слабых. В распоряжении редакции bash.news оказались кадры с камер видеонаблюдения, которые местные жители установили по всему двору.

На первом эпизоде отчетливо видно, как толпа "быкующих" подростков пытается отнять велосипед у другого мальчика. Его несколько раз провоцируют на драку, толкают, но ребенку чудесным образом удается избежать конфликта, поэтому спустя некоторое время он становится не интересен обидчикам.

А вот в следующем эпизоде ситуация посерьезнее. Один из подростков полного телосложения с упоением ожидает выхода своего знакомого из подъезда. Все бы ничего, да только в руках у него самый настоящий лом: приспособление, которое при желании может стать орудием убийства.

Из подъезда выходит парень в красной футболке, после чего малолетний хулиган начинает изо всех сил молотить ломом по двери, пытаясь напугать его, а может даже и задеть.

По словам местных жителей, подобная картина наблюдается вот уже несколько месяцев.