Стало известно, кто в Башкирии получает самую маленькую зарплату

Аналитики озвучили среднемесячную зарплату представителей разных профессий в Башкирии. Были опубликованы данные за январь-июнь 2020 года.
Меньше всего зарплата у производителей мебели. Они получают 13 324 рубля.
На втором месте – производители кожи и изделий из неё. Они получают 15 376 рублей.
Далее идут гостиничный бизнес и общепит. Зарплата – примерно 18 833 рубля.
На четвёртом месте оказались производители одежды – 19 019 рублей.
И на пятом месте среди самых скромных зарплат – сельхозработники. Они получают 21 029 рублей.