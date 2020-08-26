Стало известно, кто в Башкирии получает самую маленькую зарплату

Аналитики озвучили среднемесячную зарплату представителей разных профессий в Башкирии. Были опубликованы данные за январь-июнь 2020 года.

Меньше всего зарплата у производителей мебели. Они получают 13 324 рубля.

На втором месте – производители кожи и изделий из неё. Они получают 15 376 рублей.

Далее идут гостиничный бизнес и общепит. Зарплата – примерно 18 833 рубля.

На четвёртом месте оказались производители одежды – 19 019 рублей.