В Уфе за лето утонули 19 человек

Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы озвучила печальную статистику. За одно лето в столице Башкирии утонули 19 человек . Стоит отметить, что каждый трагический случай произошёл на необорудованных пляжах.

Среди погибших в воде числится и один ребёнок. К счастью, спасти от смерти спасателям удалось 101 человека, среди них 40 – дети. Пик несчастных случаев пришёлся на два жаркие недели в июле. Именно тогда уфимцы массово ходили купаться, часто в неустановленных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения.