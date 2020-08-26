В Уфе за лето утонули 19 человек

Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы озвучила печальную статистику. За одно лето в столице Башкирии утонули 19 человек. Стоит отметить, что каждый трагический случай произошёл на необорудованных пляжах.
Среди погибших в воде числится и один ребёнок. К счастью, спасти от смерти спасателям удалось 101 человека, среди них 40 – дети. Пик несчастных случаев пришёлся на два жаркие недели в июле. Именно тогда уфимцы массово ходили купаться, часто в неустановленных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения.
По наблюдениям специалистов, в Уфе не хватает 9 официальных пляжей. Пока такие места ещё не оборудованы, на «диких» пляжах расставлены запрещающие аншлаги.
Фото: УГЗ г. Уфы