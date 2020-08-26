В Башкирии пожарный помог подростку-инвалиду, мечтавшему о квадроцикле

Неравнодушный житель поселка Чишмы, услышав о том, что юноша приобрел подержанный квадроцикл, но так и не смог его завести, вызвался помочь. Мужчина объявил сбор средств. За неделю удалось накопить почти 10 тысяч рублей, которых хватило на покупку необходимых запчастей для восстановления техники.