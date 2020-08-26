В Башкирии пожарный помог подростку-инвалиду, мечтавшему о квадроцикле

С инвалидной коляски – на квадроцикл. Мечту 17-летнего Искандера Насырова помог воплотить сотрудник 22 Пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС по республике Павел Федоров.
Неравнодушный житель поселка Чишмы, услышав о том, что юноша приобрел подержанный квадроцикл, но так и не смог его завести, вызвался помочь. Мужчина объявил сбор средств. За неделю удалось накопить почти 10 тысяч рублей, которых хватило на покупку необходимых запчастей для восстановления техники.
В итоге, отремонтировав квадроцикл в мастерской, заправив полный бак, на прицепе его привезли Искандеру. Радости не было предела.