В Башкирии сотрудница полиции торговала умершими людьми

В городе Стерлитамак экс-сотрудница полиции продавала информацию о покойниках ритуальному салону. За это она получала определенную денежную сумму. Об этом рассказала пресс-служба СК РФ по РБ.

Помощница оперативного дежурного полиции сообщали информацию об умерших в сообщениях через популярный мессенджер. За каждое такое сообщение экс-сотрудница получала 1000 рублей от директора салона. Следствие выяснило, что за всё время незаконной деятельности девушка получила 170 тысяч рублей.