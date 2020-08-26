Школьники Башкирии будут питаться блюдами национальной кухни

С 1 сентября в школах Башкирии будет введено новое питание. В рацион ребят войдут блюда национальной кухни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Госкомитет РБ по торговле.

В одном из вариантов будет: суп куллама по-деревенски, винегрет, каша пшенная с мясом, гуляш из отварного мяса, витаминизированный компот и хлеб из ржаной муки. При составлении рациона учитывались рекомендации врачей-диетологов и пожелание родителей учеников.

В меню школьного питания обязательно будут такие продукты, как крупы, мясо, рыба, овощи и фрукты. Также для ребят с хроническими заболеваниями предусмотрено специальное диетическое меню.