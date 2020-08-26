Жительницу Башкирии, которая сбежала из дома в пижаме, нашли в Краснодаре

Сегодня, 26 августа, завершились непростые поиски 26-летней Лилии Кулыевой. Девушка сбежала из дома в пижаме ещё 2 августа. Беглянку нашли в тысячах километрах от дома в Краснодаре.

Издание «КП-Уфа» отмечает, что скорее всего беглянка добралась до Краснодарского края автостопом. При поисках Лилии родственники сразу предупредили, что девушка всегда представляется другими именами и просит милостыню.