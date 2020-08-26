В Уфе подростки угнали «Жигули» у пенсионера

Пожилой уфимец сообщил в полицию об угоне. По словам 73-летнего мужчины, припаркованное накануне возле дома авто на следующий день исчезло.
Похожий автомобиль был обнаружен сотрудниками ДПС на улице Вологодской. Стражи порядка потребовали остановить транспортное средство, однако водитель не отреагировал. После этого началась погоня, которая довольно быстро завершилась: угонщиков задержали.
В салоне оказались ранее неоднократно судимые молодые люди. Причем, одному из задержанных 16 лет, остальным по 17 лет. Свой поступок объяснили тем, что хотели покататься. По данному факту возбуждено уголовное дело.