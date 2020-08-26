Более 30 человек заразились коронавирусом в Башкирии

Число зараженных коронавирусом в Башкирии превысило отметку в 7,6 тысяч человек. За минувшие сутки диагноз covid-19 был поставлен еще 33 жителям республики. Общее количество инфицированных на сегодняшний день составляет 7 634 человек.

Также обновилась информация по выписанным пациентам. По состоянию на 26 августа, 6 781 человек полностью выздоровели. Это на 101 больше, чем было сутками ранее.