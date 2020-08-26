Жители Уфы сделали во дворе арт-объекты из мягких игрушек

Плюшевые игрушки, старый чемодан и сапоги обрели вторую жизнь. Теперь это новые арт-объекты в микрорайоне Сипайлово. Жители домов 13/1 и 13/2 на улице Гагарина таким образом решили украсить свой двор.

Скульптуры создавали в несколько этапов. На первом игрушки несколько раз замачивали в растворе цемента. Затем после полного высыхания жильцы раскрасили их баллончиками. Эти арт-объекты украсят клумбы многоквартирных домов.

Мы по дому собирали мягкие игрушки большие. Нам принесли их. Там есть лошадка, медведь большой. То же самое обрабатывается цементом, потом красится. И выставляться будет по газону.

На этом инициативы жильцов не закончились. Дом принимает участие в конкурсе «Лучший двор». И они по праву могут считать себя одними из достойных, кто может носить это звание. Жители благоустраивают придомовую территорию своими силами. Так, во дворе они сделали навес для отдыха. В беседке есть скамейка, мангальная зона. Она защищает от солнца и дождя. Днем это излюбленное место пенсионеров.