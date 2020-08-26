В России количество зараженных коронавирусом превысило 970 тысяч

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. Количество зараженных вирусом за всё время пандемии превысило 970 тысяч человек.

За сутки было зарегистрировано 4676 зараженных COVID-19. Общее количество заболевших за всё время пандемии составило 970 865 человек. Одновременно болеют 168 032 пациента по всей стране, за сутки этот показатель уменьшился на 1842.