В России количество зараженных коронавирусом превысило 970 тысяч

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. Количество зараженных вирусом за всё время пандемии превысило 970 тысяч человек.
За сутки было зарегистрировано 4676 зараженных COVID-19. Общее количество заболевших за всё время пандемии составило 970 865 человек. Одновременно болеют 168 032 пациента по всей стране, за сутки этот показатель уменьшился на 1842.
С выздоровлением было выписано 6403 пациента (за всё время — 786 150). А количество летальных случаев увеличилось на 115. За всё время пандемии скончались 16 683 человек с коронавирусом.