Школьники Башкирии могут получить 125 тысяч рублей

Способные школьники Башкирии смогут получить грант от правительства в размере 125 000 рублей.

С 1 сентября нового учебного года на портале госуслуг стартует приём заявок на получение выплаты. Получить грант могут школьники, которые имеют особые таланты и высокие достижения в области цифровых технологий, информатики и математики. Претендовать на выплату можно при соблюдении нескольких условий.

Чтобы претендовать на грант, ученик должен был обучаться в школе в 2018-2019 учебном году, а также ему не должно быть 19 лет. Также школьник должен быть включён в государственный информационный ресурс о способных детях (талантыроссии.рф). Кроме этого, претенденты обязаны быть призёрами олимпиад и конкурсов.

Заявление на получение денег можно подать с 1 сентября по 10 октября. К нему нужно приложить фотографии или скан-копии с места учёбы и тех документов, которые подтверждают его достижениях в указанных областях. Также в заявлении будут указаны реквизиты счёта, на который будут начислены деньги.