В Башкирии у депутатов Курултая нашли коронавирус

Депутаты Госсобрания Башкирии осенью продолжат работу в дистанционном формате. Некоторые представители Курултая переболели коронавирусом. Об этом рассказал председатель правительства РБ Константин Толкачев.
Так как эпидемиологическая ситуация всё ещё остаётся напряженной, некоторые предприятия останутся на удалёнке. С приходом осени появится и угроза распространения ОРВИ и гриппа. По словам председателя Курултая, удаленный формат работы не повлиял на ухудшение законотворческой работы.
Фото: Башинформ.