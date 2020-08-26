В Башкирии у депутатов Курултая нашли коронавирус

Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Не обошла инфекция и Госсобрание, вирусом переболели некоторые наши коллеги. С приходом осенне-зимнего периода добавятся еще и сезонные ОРВИ и грипп. В таких условиях возвращаться к обычным форматам работы рискованно. Парламент республики пока продолжит дистанционную работу. Это касается как заседаний Государственного собрания, так и работы профильных комитетов.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ