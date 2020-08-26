В Башкирии у депутатов Курултая нашли коронавирус

Депутаты Госсобрания Башкирии осенью продолжат работу в дистанционном формате. Некоторые представители Курултая переболели коронавирусом. Об этом рассказал председатель правительства РБ Константин Толкачев.

Так как эпидемиологическая ситуация всё ещё остаётся напряженной, некоторые предприятия останутся на удалёнке. С приходом осени появится и угроза распространения ОРВИ и гриппа. По словам председателя Курултая, удаленный формат работы не повлиял на ухудшение законотворческой работы.

Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Не обошла инфекция и Госсобрание, вирусом переболели некоторые наши коллеги. С приходом осенне-зимнего периода добавятся еще и сезонные ОРВИ и грипп. В таких условиях возвращаться к обычным форматам работы рискованно. Парламент республики пока продолжит дистанционную работу. Это касается как заседаний Государственного собрания, так и работы профильных комитетов.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ

Фото: Башинформ. 