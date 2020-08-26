В Уфе сотрудник домофонной компании угрожал жильцам оружием

В Уфе разгорелся скандал между жильцами и монтажной компанией. Уфимцы решили отказаться от услуг фирмы, отдав предпочтение другим. Но отпускать клиентов те не захотели. И в какой-то момент от аргументов сотрудник компании перешёл к оружию.
Ещё недавно, рассказывают жильцы, было удачей, если получалось набрать нужную квартиру, а зимой и вовсе домофон отказывался работать. Сейчас же что ни месяц, то новое оборудование. Правда, если в первый раз устаревшую технику сменили по инициативе жильцов, то теперь уже против их воли. На общедомовом собрании собственники решили отказаться от услуг компании. Уведомили об этом оператора, устно и письменно.
Но рабами жильцы быть не хотят. Вместе с монтажниками на встречу к ним приехал вот этот мужчина в черной маске. Объяснил: демонтировав домофоны другой компании, они действовали в рамках закона.
И вежливые, и закон готовы соблюдать. Но в какой-то момент всё изменилось. Во время конфликта с одним из жильцов дома на смену аргументам пришло оружие. Фотографии – словно кадры из фильма про 90-е, и всё это на детской площадке.
После такого развития событий жильцы вызвали правоохранителей. На место приехали и представители компании, чье оборудование демонтировали. У них сработала сигнализация.
Мы отправили официальный запрос в монтажную компанию и ждём ответа. Жильцы же собираются добиться расторжения договора. В этот раз им хоть и поставили новые, исправные домофоны, собственники собираются вернуться к той организации, что выбрали сами, и донести до своей прошлой компании: насильно мил не будешь.