В Уфе сотрудник домофонной компании угрожал жильцам оружием

В Уфе разгорелся скандал между жильцами и монтажной компанией. Уфимцы решили отказаться от услуг фирмы, отдав предпочтение другим. Но отпускать клиентов те не захотели. И в какой-то момент от аргументов сотрудник компании перешёл к оружию.

Ещё недавно, рассказывают жильцы, было удачей, если получалось набрать нужную квартиру, а зимой и вовсе домофон отказывался работать. Сейчас же что ни месяц, то новое оборудование. Правда, если в первый раз устаревшую технику сменили по инициативе жильцов, то теперь уже против их воли. На общедомовом собрании собственники решили отказаться от услуг компании. Уведомили об этом оператора, устно и письменно.

Без предупреждения, самовольно демонтировали новые домофоны. Объяснили, что мы не можем в одностороннем порядке расторгать договор. Сложилась конфликтная ситуация, которую можно назвать «домофонное рабство». Шамиль Нигматуллин, жилец дома

Но рабами жильцы быть не хотят. Вместе с монтажниками на встречу к ним приехал вот этот мужчина в черной маске. Объяснил: демонтировав домофоны другой компании, они действовали в рамках закона.

И вежливые, и закон готовы соблюдать. Но в какой-то момент всё изменилось. Во время конфликта с одним из жильцов дома на смену аргументам пришло оружие. Фотографии – словно кадры из фильма про 90-е, и всё это на детской площадке.

Был факт недружественного поведения со стороны представителя компании. Было предъявлено травматическое оружие. Шамиль Нигматуллин, жилец дома

После такого развития событий жильцы вызвали правоохранителей. На место приехали и представители компании, чье оборудование демонтировали. У них сработала сигнализация.

Они должны были нас как владельцев оборудования уведомить о несогласии. Анна Дегтярёва, представитель компании