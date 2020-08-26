В районе Башкирии впервые за 11 лет отменили карантин

В Салаватском районе Башкирии отменили карантин, который длился 11 лет.
В 2009 году Россельхознадзор нашёл в этом районе карантинное растение повилику. Растение росло в сельскохозяйственном корпоративе «Лаклы» на площади 164,7 гектара. Тогда специалисты ввели на территории карантин и сразу разработали план уничтожения растения. Они регулярно выезжали на карантинную площадь и исследовали пробы.
В последние три года повилика на участке не появлялась. В связи с этим событием 21 августа эксперты сняли карантин.