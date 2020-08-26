В Башкирии при ремонте площади обнаружили брусчатку 19 века

Кстати, основатели села – купцы-благотворители Топорнины и Грибушины – построили не только церквь и больницу, но и позаботились о благоустройстве Кушнаренково. Благодаря им местные жители ходили по чистым и ровным улицам, выложенным брусчаткой, а телеги с товаром не увязали в грязи.