В Башкирии при ремонте площади обнаружили брусчатку 19 века

Дорога в прошлое. При реконструкции центральной площади в Кушнаренково обнаружили уникальную находку – старинную брусчатку, подарок селу от купцов-меценатов 19 века.
Кстати, основатели села – купцы-благотворители Топорнины и Грибушины – построили не только церквь и больницу, но и позаботились о благоустройстве Кушнаренково. Благодаря им местные жители ходили по чистым и ровным улицам, выложенным брусчаткой, а телеги с товаром не увязали в грязи.
По воспоминаниям старожилов села, мощёная дорога пролегала через деревню Тарабердино, шла по улицам Раздольная и Октябрьская, а затем уходила к старой свалке в направлении деревни Ямская.