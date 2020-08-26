Радий Хабиров рассказал о разговоре с Кремлем по ситуации на Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров раскрыл подробности разговора с Кремлем по поводу ситуации на горе Куштау. По его словам, он держал федеральные власти в курсе происходящего. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак.

Разумеется с Москвой были переговоры. Москве я докладывал, что происходит, в плане, когда много народу вышло. Я когда туда выехал, все разошлись: собственно, у меня был доклад, вот такая история.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Напомним, открытый конфликт между защитники Куштау и БСК произошел 15 августа. На место выехал руководитель региона. Он пообещал, что работы на шихане не начнутся, пока не будет найдено компромиссное решение. 

Позже Хабиров заявил, что Куштау и вовсе не будет разрабатываться. В ответ на это руководство БСК намерено начать увольнять сотрудников