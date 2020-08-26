«Можно просто будку поставить»: Радий Хабиров возмутился тратами БСК

Знаете, это вопрос к нашим акционерам. Мы сейчас начинаем их в острую фазу ставить. Бывают такие истории, которые определяют влияние на этапы больших событий. С 2007 года, когда начался этап приватизации “Соды”, потом переход пакета акций в период с 2010 по 2013 - вся история начала была очень негативна воспринята общество. В обществе очень высокий запрос на справедливость. С того момента у людей остался неприятный осадок, неприятие того, что там произошло.

Радий Хабиров