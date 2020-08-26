«Можно просто будку поставить»: Радий Хабиров возмутился тратами БСК

В интервью Ксении Собчак Радий Хабиров рассказал о гигантских тратах компании БСК.
Ксения Собчак в своем документальном фильме поинтересовалась у Хабирова, почему в Башкирии содовое производство до сих пор не было модернизировано так, как это происходит в других странах.
Напомним, именно из-за отсутствия новых технологий башкирские шиханы стали принципиальным источником сырья для БСК.
Знаете, это вопрос к нашим акционерам. Мы сейчас начинаем их в острую фазу ставить. Бывают такие истории, которые определяют влияние на этапы больших событий. С 2007 года, когда начался этап приватизации “Соды”, потом переход пакета акций в период с 2010 по 2013 - вся история начала была очень негативна воспринята общество. В обществе очень высокий запрос на справедливость. С того момента у людей остался неприятный осадок, неприятие того, что там произошло.Радий Хабиров
Также Глава Башкирии отметил и огромные расходы на содержание целого торгового дома в Москве. По некоторым данным, БСК это обходится в 1,5 миллиарда рублей в год.
По дивидендной политике последних двух лет - подчеркиваю, предприятие очень маржинальное - только 2-3 процента уходит на развитие. У “Соды” есть торговый дом. У них офис на Полянке, несколько тысяч квадратных метров. Торговый дом, который продает по сути монопольный товар, а можно просто будку поставить. Прокручивают там через себя огромные деньги. Мы будем сейчас смотреть это.Радий Хабиров
Упомянутая Хабировым Полянка - один из самый богатых и дорогих районов Москвы в Центральном административном округе. В царской России в этом районе проживали богатые купцы и чиновники.