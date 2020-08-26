В уфимском сквере «Волна» заработали более 100 видеокамер

В Уфе второй год реконструируют сквер «Волна», работы начались еще в 2018 году. Парк уже сейчас преобразился до неузнаваемости. Как сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ, благодаря работам территория сквера увеличилась до 100 тысяч кв.м.
Масштабная реконструкция реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
Специалисты ведомства рассказали, что сейчас в сквере ведутся работы по водоотведению и водопонижению озера, а также по разработке и вывозу грунта. На территории амфитеатра проводится сборка опалубки и ведутся работы под устройство лестницы. Рабочие устанавливают и основательно бетонируют бортовые камни.
За два года работ в парке успели сделать новое асфальтовое покрытие, оборудовали детскую площадку, спортивную площадку с тренажёрами и комплексом воркаут, оборудовали хоккейную коробку. Также здесь начали работать стационарные туалеты, к которым были подведены все необходимые коммуникации. В сквере появился уникальный автогородок, в котором дети в тактильном формате начали изучать правила дорожного движения. Ведь посетители парка уже наслаждаются тем, что здесь работает.
По словам главы администрации Ленинского района Уфы Олега Котова, даже в рабочий день парк заполнен. И, конечно, особенно довольны мамы с детьми, которым всё теперь здесь нравится. Для посетителей на всей территории сквера «Волна» установлены указатели зон и подробные информационные стенды с правилами пользования и описанием оборудования. А ещё здесь создали современную систему видеонаблюдения, которая включает в себя более 100 камер. Так что безопасность горожанам гарантирована.
Завершить масштабную реконструкцию парка планируют до конца 2020 года.