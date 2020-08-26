В уфимском сквере «Волна» заработали более 100 видеокамер

По словам главы администрации Ленинского района Уфы Олега Котова, даже в рабочий день парк заполнен. И, конечно, особенно довольны мамы с детьми, которым всё теперь здесь нравится. Для посетителей на всей территории сквера «Волна» установлены указатели зон и подробные информационные стенды с правилами пользования и описанием оборудования. А ещё здесь создали современную систему видеонаблюдения, которая включает в себя более 100 камер. Так что безопасность горожанам гарантирована.