Радий Хабиров объяснил, почему люди вышли на защиту Куштау

У меня такое объяснение. Может, оно многим не понравится. В череде прав человека, вы же тоже юрист, знаете, экологические права сложно отнести к какой-то группе. Жизнь была устроена так: жителя Африки волнует судьба белого носорога? Нет, потому что ему есть нечего. Для жителей Европы и России это волнует. Это некий цивилизационный этап. Когда у человека есть, что поесть, он понимает, что у него есть права, может сказать “нет, я не согласен”. Знаете, любование природой… когда у тебя холодильник открываешь, а там пусто, то не до этого. Больше волнует проблема холодильника.

Радий Хабиров