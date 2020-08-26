Хоккеистки «Агидели» вернулись в Уфу после московских сборов

Хоккеистки уфимской «Агидели» вернулись из Москвы, где проходили учебно-тренировочные сборы в составе национальной команды. Речь идет о семи хоккеистках во главе с тренером Денисом Афиногеновым.

Сейчас команда продолжает подготовку к сезону. В шестом чемпионате ЖХЛ примет участие восемь клубов. В том числе команда из Воскресенска, что в Московской области. Уфимская «Агидель» вступит в борьбу 19 сентября. Матч открытия пройдет в Ступино, где и будет проводить игры действующий обладатель Кубка «Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз».