В Башкирии увеличилось количество случаев жестокого обращения с детьми

В правительстве Башкирии сообщили о большом качестве звонков по телефонам доверия, касающихся насилия по отношению к детям.

Власти обеспокоены уровнем преступности в отношении несовершеннолетних детей. В Министерстве семьи, труда и социальной защиты Башкирии рассказали о том, что на данный момент республику обслуживают три горячие линии психологической помощи.