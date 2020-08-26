Борцы Башкирии готовятся к первенству страны

Башкирские борцы готовятся к важным соревнованиям. Команда республики проходит сборы в Уфе. Ребята будут участвовать в первенстве России для спортсменов в возрасте до 21 года. Оно пройдет во Владимире в начале сентября.
Перед башкирскими борцами стоит непростая задача – наверстать упущенное время. Пандемия коронавируса не прошла бесследно. Несколько месяцев без полноценных тренировок – это много. Сейчас сборная республики в двухразовом режиме занимается на уфимском сборе.
В условиях пандемии борцам действительно тяжело было поддерживать себя в форме. Но есть в сборной республики спортсмены, которым в этом смысле относительно повезло. Это братья-близнецы Фадис и Фанис Валитовы.
6 сентября сборная республики отправится во Владимир. Там пройдет первенство России для борцов не старше 21 года. В октябре состоятся такие же соревнования, но для спортсменов в возрасте до 23 лет. Один из лидеров сборной – чемпион мира Ислам Опиев – пока отсутствует на сборе. Проходит углубленное медицинское обследование в Москве.
На соревнованиях во Владимире надежды возлагают на целый ряд перспективных спортсменов. Это Адлан Амриев в категории 87 килограммов, а также Арсенали Тонаев и Саид-Хусейн Бакаев из Белорецка. У каждого из них есть шанс показать результат и закрепиться в составе сборной страны.
Тем временем Министерство молодежной политики и спорта республики постановило экипировать сборные за высокие достижения на международных соревнованиях. В связи с этим Федерация спортивной борьбы начала выдачу экипировки. Новую форму получили 15 представителей вольной борьбы, 21 спортсмен в панкратионе и 24 в грэпплинге.