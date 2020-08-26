Борцы Башкирии готовятся к первенству страны

Башкирские борцы готовятся к важным соревнованиям. Команда республики проходит сборы в Уфе. Ребята будут участвовать в первенстве России для спортсменов в возрасте до 21 года. Оно пройдет во Владимире в начале сентября.

Перед башкирскими борцами стоит непростая задача – наверстать упущенное время. Пандемия коронавируса не прошла бесследно. Несколько месяцев без полноценных тренировок – это много. Сейчас сборная республики в двухразовом режиме занимается на уфимском сборе.

Тяжело, конечно, было. В июле только начали тренироваться. Хотя дома все ребята получали задания по интернету. Остальное уже зависело от них, как они это выполняли. Соревнования покажут. Рамиль Сираев, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе

В условиях пандемии борцам действительно тяжело было поддерживать себя в форме. Но есть в сборной республики спортсмены, которым в этом смысле относительно повезло. Это братья-близнецы Фадис и Фанис Валитовы.

Мы с братом уехали в деревню. Слава богу, у меня есть брат. Так что у меня был спарринг-партнер. В основном кроссы бегали. И силовые упражнения, какие возможно. У нас все хорошо было. Фадис Валитов, бронзовый призер первенства мира по греко-римской борьбе

6 сентября сборная республики отправится во Владимир. Там пройдет первенство России для борцов не старше 21 года. В октябре состоятся такие же соревнования, но для спортсменов в возрасте до 23 лет. Один из лидеров сборной – чемпион мира Ислам Опиев – пока отсутствует на сборе. Проходит углубленное медицинское обследование в Москве.

Идет подводка. Состав известен. Все прошли через отбор. Я думаю, что есть кандидаты на призовые места. Борис Понятов, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе

На соревнованиях во Владимире надежды возлагают на целый ряд перспективных спортсменов. Это Адлан Амриев в категории 87 килограммов, а также Арсенали Тонаев и Саид-Хусейн Бакаев из Белорецка. У каждого из них есть шанс показать результат и закрепиться в составе сборной страны.

Потихоньку приходим в форму. До приезда сюда, когда дома на карантине отсидел, состояние не такое уже хорошее было. Сейчас у нас сбор, чтобы подойти в форме перед Владимиром. Адлан Амриев, чемпион Европы по греко-римской борьбе среди юношей