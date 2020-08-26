Гребцы из Башкирии примут участие в командном чемпионате России

Башкирские гребцы готовятся к командному чемпионату России. Он пройдет с 1 по 6 сентября в Казани. Недавно у спортсменов прошел личный чемпионат страны в Москве.
Для того чтобы двигаться на байдарке со скоростью моторной лодки, нужно иметь безупречную физическую подготовку. Работа спортсмена здесь ничуть не проще, чем, к примеру, в тренажерном зале. Овладев техникой, гребцы приступают к работе над выносливостью. Этот компонент самый важный.
После паузы, связанной с пандемией, гребцы тренируются уже около трех месяцев. Этого хватило для того, чтобы вернуть прежнюю физическую подготовку.
На ближайшем чемпионате России у Андрея, как и у других молодых и перспективных гребцов, будет шанс. В этом турнире тренеры решили проверить ближайших резервистов. Но сначала нужно будет успешно выступить на внутреннем отборочном соревновании.
На командный чемпионат отправятся лучшие на данный момент спортсмены, не считая мастеров спорта, таких как Олег Синявин, Илья Первухин, Иван Дмитриев, Александр Сергеев. Они совсем недавно выступили на личном первенстве России, где смогли завоевать россыпь наград.
В преддверии соревнований гребцы занимаются 2 раза в день по 2 часа. Благодаря этому они подойдут к состязаниям в оптимальной форме. И даже если не получится пройти отбор, такая подготовка станет хорошим заделом на будущее.