В Башкирию завезли почти 100 кг опасного мяса

14 августа сотрудники Россельхознадзора и Управление ветеринарии Башкирии уничтожили опасное мясо. Продукцию завезли с территории южноамериканской страны. Экспертиза показала, что данное мясо может быть опасным для здоровья.
Под утилизацию попало 92,8 килограммов опасного мяса. Его завезли из страны, неблагоприятной по ящуру. Данное заболевание опасно для крупного рогатого скота, коз и свиней.
Мясо сжигали в специальных печах на протяжении 8 часов. После этого на месте хранения продукции провели дезинфекцию, для чего использовали специальный раствор.