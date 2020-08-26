В Башкирии прошел спортивный фестиваль «Легенды Урала»

Легенды Урала вышли на старт. В Абзелиловском районе на озере Якты-Куль прошел летний спортивный фестиваль для всей семьи. В заплыве на открытой воде, в забегах на гору и по пересеченной местности приняли участие 350 любителей из 14 регионов страны, 42 городов. Большинство из них приехали не за победами и рекордами, а для проверки собственных сил.

Трейловые забеги на 14 и 25 километров едва ли не самая сложная часть фестиваля – маршрут по пересеченной местности с набором высоты до 500 метров и видом на озеро Банное и соседние хребты. Природа приготовила испытания не только в виде гор – уникальные пейзажи отвлекали внимание, признавались участники уже после финиша.

Самое сложное было отвлекаться на местные красоты – как только ты повернешь голову влево или вправо, ты теряешь тропинку, по которой тебе нужно следовать. Евгений Монахов, участник фестиваля «Легенды Урала» /Пермь/

Следовать по выбранному пути, но уже в гору пришлось и 89 участникам другого забега на 2 км. Здесь в ход пошли и специальная экипировка, и поддержка близких. Некоторые взяли с собой на старт четвероногих друзей, чтобы вместе финишировать на закате солнца.

Самым юным участником фестиваля «Легенда Урала» стал Ибрагим Файзуллин, которому всего пять месяцев. А самым возрастным – 65-летний Николай Демидов, который приехал из Орска.

В заплыве на озере Якты-Куль приняли участие больше ста человек. Нынешним летом к дистанциям 4 и 2 км добавилась еще одна, для начинающих спортсменов – 1 км. Второй год подряд в заплыве приняла участие параатлет Земфира Сулейманова, и снова ее финиш зрители встречали громкими аплодисментами.