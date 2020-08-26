Погода на 27 августа в Башкирии: снова жара

Синоптики поговаривают, что в ближайшее время в Башкирию придёт настоящая летняя жара. Температуру обещают аж до +30 градусов. Похоже, что лето решило напоследок напомнить о себе.
Редакция bash.news узнала, какая будет погода в Башкирии сегодня.
Погода в Уфе на 27 августа
В Уфе будет достаточно тепло
Утром температура воздуха составит +17 градусов. К 11:00 потеплеет до +22. В 17:00 температура воздуха составит +24 градуса, также ожидается гроза с небольшим дождём.
Ветер усилится до 12 метров в секунду
Погода в Стерлитамаке на 27 августа
В Стерлитамаке такая же обстановка, как в Уфе
В 8:00 будет +17. К полудню потеплеет до +23, будет ясно. В районе 17:00 ожидается небольшой дождь и +27 градусов.
Ожидается ветер до 10 метров в секунду
Погода в Нефтекамске на 27 августа
В Нефтекамске дождей не будет
В 8:00 будет +18 градусов. К полудню потеплеет до +22. В 17:00 будет +26, но будет пасмурно.
Ветер – до 10 метров в секунду
Погода в Октябрьском на 27 августа
В Октябрьском будет очень тепло
Температура в 8:00 составит +19 градусов. К полудню потеплеет до +24. В 17:00 потеплеет до +27.
Ветер усилится до 10 метров в секунду
Погода в Белорецке на 27 августа
В Белорецке установится спокойная, безветренная погода
Утром будет +12. К 11:00 потеплеет до +19. В 17:00 будет +23. Весь день будет спокойно и малооблачно.
Погода в Кумертау на 27 августа
В Кумертау будет жарко
В 8:00 температура воздуха составит +18. К 11:00 потеплеет до +24. В 17:00 ожидается +28. День будет жарким.
Максимальная скорость ветра – 8 метров в секунду