Погода на 27 августа в Башкирии: снова жара

Синоптики поговаривают, что в ближайшее время в Башкирию придёт настоящая летняя жара. Температуру обещают аж до +30 градусов. Похоже, что лето решило напоследок напомнить о себе.

Редакция bash.news узнала, какая будет погода в Башкирии сегодня.

Погода в Уфе на 27 августа

В Уфе будет достаточно тепло

Утром температура воздуха составит +17 градусов. К 11:00 потеплеет до +22. В 17:00 температура воздуха составит +24 градуса, также ожидается гроза с небольшим дождём.

Ветер усилится до 12 метров в секунду

Погода в Стерлитамаке на 27 августа

В Стерлитамаке такая же обстановка, как в Уфе

В 8:00 будет +17. К полудню потеплеет до +23, будет ясно. В районе 17:00 ожидается небольшой дождь и +27 градусов.

Ожидается ветер до 10 метров в секунду

Погода в Нефтекамске на 27 августа

В Нефтекамске дождей не будет

В 8:00 будет +18 градусов. К полудню потеплеет до +22. В 17:00 будет +26, но будет пасмурно.

Ветер – до 10 метров в секунду

Погода в Октябрьском на 27 августа

В Октябрьском будет очень тепло

Температура в 8:00 составит +19 градусов. К полудню потеплеет до +24. В 17:00 потеплеет до +27.

Ветер усилится до 10 метров в секунду

Погода в Белорецке на 27 августа

В Белорецке установится спокойная, безветренная погода

Утром будет +12. К 11:00 потеплеет до +19. В 17:00 будет +23. Весь день будет спокойно и малооблачно.

Погода в Кумертау на 27 августа

В Кумертау будет жарко

В 8:00 температура воздуха составит +18. К 11:00 потеплеет до +24. В 17:00 ожидается +28. День будет жарким.