В Уфе ревнивец заколол возлюбленную

Следственный комитет Башкирии расследует страшное преступление, совершенное в Уфе. 37-летний мужчина обвиняется в убийстве сожительницы. Известно, что между возлюбленными вспыхнула ссора на почве ревности.

25 августа 37-летний уфимец выпивал в квартире своего отца с 31-летней сожительницей. В какой-то момент между возлюбленными вспыхнула ссора. Мужчина сильно ревновал несчастную. В порыве агрессии он схватил нож и один раз ударил им сожительницу в грудь.

Его отец срочно вызвал полицию и скорую. К сожалению, женщина скончалась от полученной травмы. Мужчина не стал отрицать содеянное и сейчас заключен под стражу.